Ultime news Champions League - Danilho Raimundo Doekhi dell'Union Berlino ha parlato dell'acquisto di Bonucci e delle notti di Champions League:

"È un nome davvero importante. Ha vinto molti trofei, è una leggenda. Possiamo imparare molto da lui. All'inizio non pensavamo nemmeno che fosse vero. È fantastico per la squadra avere un giocatore con tale esperienza; per alcuni di noi giocare in Champions League è una novità. Può aiutarci in questo tipo di partite".