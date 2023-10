Union Berlino, contro il Napoli tornano a disposizione Knoche, Khedira e Trimmel!

Union Berlino-Napoli si gioca domani sera in Germania. Terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, con la squadra tedesca reduce da una lunga striscia di sconfitte consecutive.

Union Berlino-Napoli

Ultime notizie. Oggi sul quotidiano tedesco Bild si parla della probabile formazione dell'Union contro il Napoli, sottolineando come la squadra di casa potrà contare sul ritorno in difesa di Robin Knoche, che potrebbe prendere il posto di Leonardo Bonucci al centro della difesa. Un altro ritorno importante è quello di Rani Khedira, leader del centrocampo berlinese, che tornerà in campo dopo un lungo stop. Un altro recupero importante è quello di Christoper Trimmel, che potrebbe fare il suo esordio stagionale in Champions League.

In attacco dovrebbe toccare ancora una volta a Kevin Behrens: a secco da diverse giornate, non ci sono alternative alla sua titolarità martedì sera contro il Napoli e gli sarà data ancora fiducia.