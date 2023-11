Union Berlino, che impresa a Napoli! Bonucci esce così dal Maradona | VIDEO

Leonardo Bonucci esce così dallo stadio Maradona al termine di Napoli-Union Berlino 1-1. Nel post-partita del match di UEFA Champions League terminato in pareggio con le reti di Politano e Fofana, l'ex difensore della Juventus lascia gli spogliatoi con una banana in mano, poi raggiunge la mixed zone e si concede per una breve intervista ai giornalisti.

Quella di ieri sera è stata una vera e propria impresa per la squadra tedesca, che ha conquistato 1 punto dopo dodici sconfitte consecutive in tutte le competizioni.

