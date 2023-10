Stamattina rifinitura per l'Union Berlino sul campo d'allenamento dello Stadion An der Alten Forsterei. I calciatori della squadra tedesca si allenano sotto gli ordini di Urs Fischer alla vigilia del match di UEFA Champions League contro il Napoli, in programma per domani sera.

Claudio Russo, Riccardo Nicotra e Vittorio Bernardo, inviati di CalcioNapoli24 a Berlino, ci mostrano in anteprima il video dell'allenamento di rifinitura dell'Union.