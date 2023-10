Undici sconfitte consecutive, l'Union Berlino chiede scusa ai tifosi: "Ci riproveremo sabato"

Ultime news Eurorivali - L'Union Berlino dice addio alla Coppa di Germania, perdendo 1-0 ed è stato eliminato dallo Stoccarda. Il club tedesco, prossimo avversario del Napoli in Champions League, si è voluto scusare con i propri tifosi, con un messaggio via Twitter dopo che è arrivata l'undicesima sconfitta consecutiva:

"Martedì sera a Stoccarda eravate lì, come sempre. Siamo senza parole in questo momento, perché ci piacerebbe darvi di nuovo un senso di successo. Perché la nostra vittoria è la vostra ricompensa. Ci riproveremo sabato, per voi. Grazie a tutti! Tornate a casa sani e salvi".