Ultim'ora: guerriglia a Napoli! Scontri violentissimi tra Polizia e Ultras Union Berlino | VIDEO

Ultime notizie Napoli. Disordini in città, ultras dell'Union Berlino in corteo per le strade del centro storico! Circa 2mila tifosi tedeschi sono arrivati a Napoli questa sera, alla vigilia del match di UEFA Champions League in programma per domani allo stadio Diego Armando Maradona.

Scontri Union Berlino a Napoli

Tutti vestiti di bianco - scortati dalla Polizia - i tifosi dell'Union Berlino sono partiti in corteo per le strade di Napoli. Arrivati a Piazza Dante sono scoppiati scontri violentissimi tra Ultras berlinesi e Polizia. Ci sono stati anche diversi arresti, con le forze dell'ordine che hanno fatto non poca fatica a contenere la tifoseria tedesca. Scene di vera e propria guerriglia in città.

Si ringrazia per le immagini il lettore Gabriele Terrazzano.