ULTIM'ORA - Il TAS grazia il Manchester City, potrà partecipare alla prossima Champions

Il Tas ha deciso: il Manchester City potrà continuare a giocare nelle coppe europee. Attraverso un comunicato ufficiale il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha deciso di cancellare la squalifica di due anni imposta dall'Uefa per violazioni del Financial Fair Play, riducendo la sanzione a 10 milioni di euro. I Citizens di Guardiola potranno dunque disputare regolarmente le coppe europee anche nella prossima stagione. "Il Manchester City non ha mascherato i suoi contratti di sponsorizzazione", ha dichiarato il Tas nella sua sentenza, che ha annullato così la squalifica di due anni dall'Europa: il Manchester City potrà giocare il prossimo anno in Champions League. La Corte di Appello Sportiva di Losanna ha ribaltato questa mattina la sentenza originariamente inflitta ai Citizens per presunta violazione del Financial Fari Play, tramutando la sospensione dalle competizioni europee in una multa di 10 milioni di euro.