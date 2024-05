Serie A, 6 squadre in Champions: qualificata anche la Roma in un caso

Champions League - Adesso si aspetta l'ufficialità, la Roma è qualificata alla prossima Champions League grazie alla vittoria dell'Europa League dell'Atalanta che ha battuto in finale il Bayer Leverkusen. Ma tutto questo arriverà solo se l'Atalanta in campionato arriverà al 5 posto (attuale posizione).

Champions League: Roma qualificata

In arrivo l'ufficialità perché la Roma è qualificata alla prossima Champions League grazie alla vittoria della Finale d'Europa League dell'Atalanta e se dovesse chiudere in Italia al 5 posto. Grazie alla vittoria della Dea è arrivata ora l'ufficialità che permette alle 6 squadre di Serie A di andare a giocare la prossima Champions. Andrà la Roma sesta in classifica e a 3 punti sulla Lazio al 7 posto, ma con una sola giornata di Serie A e con lo scontro diretti a favore. Queste sarebbero le squadre qualificate: