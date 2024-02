UFFICIALE - Muriel lascia l'Atalanta: è un nuovo giocatore della MLS

L'Atalanta ha annunciato il passaggio di Muriel all'Orlando City con un comunicato pubblicato sul proprio sito:

"Atalanta BC comunica di aver ceduto ad Orlando City SC – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto, 32enne attaccante colombiano che conclude così il suo lungo e lusinghiero ciclo a Bergamo, contrassegnato da 184 presenze, 68 reti e 28 assist-gol, score grazie al quale ha contribuito in maniera significativa a fare la storia recente del Club nerazzurro".