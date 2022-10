Napoli - Brutte notizie in vista della partita di Champions League di domani tra Napoli e Ajax. Come riportato dal quotidiano olandese Het Parool, un tifoso dell'Ajax è stato accoltellato a Napoli nella serata di ieri. Il tutto sarebbe accaduto dinanzi all'Hotel dove il tifoso alloggia nella città partenopea, immediate le cure in ospedale. Come confermato da un portavoce del club olandese, il tifoso è in buone condizioni e assistrà anche alla partita di domani contro il Napoli.