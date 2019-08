Supercoppa europea - Decisione storica della UEFA, Liverpool-Chelsea sarà arbitrata dalla francese Stephanie Frappart

Decisione storica della UEFA: sarà la francese Stephanie Frappart a dirigere la sfida tra Liverpool e Chelsea

Una donna ad arbitrare la Supercoppa europea. Così ha deciso la UEFA, che ha designato la francese Stephanie Frappart per la sfida tra Liverpool e Chelsea, in programma il prossimo 14 agosto al Besiktas Park di Istanbul.

Insieme alla francese ci sarà anche Manuela Nicolosi, 38enne romana d'origine ma da qualche anno in Francia, che ha già arbitrato in Ligue 2. Con loro l'irlandese Michelle O'Neal, mentre il turco Cakir sarà il quarto uomo; un altro italiano, Massimiliano Irrati, farà parte della squadra VAR.

Parole al miele da parte del capo designatore Roberto Rosetti per la Frappart: "Stephanie ha mostrato che è una delle migliori arbitri donne non solo in Europa ma in tutto il mondo. Ha la capacità per arbitrare ai più alti livelli, come ha dimostrato nella finale dei Mondiali di quest'anno. Spero che il match di Istanbul le dia ancora più esperienza mentre si avvia al picco della sua carriera arbitrale".