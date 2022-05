UFFICIALE - SSC Napoli torna in Champions League! Ecco quanto vale la qualificazione: le cifre

Il Napoli è ufficialmente qualificato alla prossima Champions League 2022-2023. Ad esser più precisi, grazie all'ingresso nelle prime quattro posizioni in classifica della Serie A 2021-2022, è qualificata alla fase a gironi di UEFA Champions League 22-23. Ma andiamo a vedere quanto vale in termini economico-finanziari questa qualificazione tanto attesa dal Napoli, che non gioca la massima competizione dalla stagione 2019-2020. Quando fu sconfitta agli ottavi dal Barcellona (andata a febbraio 1-1, ritorno post-Covid 3-1 per i blaugrana nell'insolita data dell'8 agosto 2020).

di Manuel Guardasole - Twitter: @MGuardasole

Qualificazione Champions League, quanto incassa il Napoli

Quanto vale la qualificazione Champions League del Napoli? Vale tanto dal punto di vista del prestigio, ma soprattutto ha un grosso valore economico su cui far affidamento. Perché l'UEFA nel prossimo triennio distribuirà alle squadre partecipanti circa 2 miliardi di euro complessivamente. Le entrate nette disponibili per i club partecipanti verranno così suddivise:

il 25% sarà destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro), pari a 15,64 milioni di euro per ciascun club ;

; un 30% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni di euro);

un altro 30% verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro);

infine, un 15% sarà relativo alle quote variabili legate al market pool (300,3 milioni di euro).

Ma quanto vale la qualificazione in Champions League della SSC Napoli? Analizziamo punto per punto le diverse entrate, troverete alla fine dell'articolo l'estrema sintesi sulla cifra (minima).

Quanto vale qualificazione Champions? Le cifre della SSC Napoli

La SSC Napoli quindi assicurandosi un posto ai gironi di UEFA Champions League è già certa di incassare 15,64 milioni di euro di bonus partecipazione. Cifra che sarà suddivisa in un acconto di 14,8 milioni di euro e un saldo di 840.000 euro.

Per quanto riguarda gli importi fissi relativi alle prestazioni, ecco quanto viene assegnato come bonus per ogni partita della fase a gironi:

2,8 milioni di euro per ogni vittoria,

930.000 euro per pareggio.

Insomma, due terzi distribuiti per le due squadre in caso di pareggio rispetto alla vittoria. Per questo, resta un altro terzo di 930 mila euro che verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale al numero di vittorie.

Proiettandosi più in là, ecco quanto vale la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta:

qualificazione agli ottavi di finale: 9,6 milioni di euro a società;

a società; raggiungimento dei quarti di finale: 10,6 milioni di euro per club;

qualificazione alle semifinali: 12,5 milioni di euro a società;

partecipazione alla finale: 15,5 milioni di euro per club;

vittoria in finale: 4,5 milioni.

Premi Champions League 2022 2022, il ranking decennale

La cifra relativa al ranking decennale sarà distribuita sulla base delle prestazioni degli ultimi dieci anni. Il Napoli attualmente in classifica è 19esimo nella classifica decennale UEFA (2012/13 - 2021/22). Oltre ai punti coefficienti accumulati durante questo periodo, la classifica include già i punti bonus per la vittoria di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni, UEFA Europa League/Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. Sulla base di questi parametri è stata stabilita una classifica, e il totale è stato diviso in ‘quote di coefficiente’ per le 32 partecipanti sulla base di come sono in classifica le 32 squadre che accedono alla fase a gironi. Ogni quota di coefficiente vale 1,137 milioni di euro. La 32esima squadra in classifica, riceverà una sola quota di coefficiente (1,137 milioni di euro). Una quota verrà aggiunta ad ogni posizione, quindi la squadra prima in classifica riceverà 32 quote di coefficiente. Sulla base di questo calcolo, nella peggiore delle ipotesi (ovvero che si qualifichino tutte le 18 squadre avanti al Napoli in classifica), il Napoli riceverebbe 14 quote di coefficiente, ovvero guadagnerebbe 15,918 milioni di euro dal premio legato al ranking decennale.

Incassi Champions League 2022-23: il market pool

Per quel che riguarda il market pool invece, l’importo disponibile stimato di 300,3 milioni di euro verrà distribuito in base al valore proporzionale di ciascun mercato televisivo rappresentato dai club partecipanti alla UEFA Champions League (dalla fase a gironi in poi) e suddivisi tra le squadre partecipanti di ogni federazione.

Metà dell'importo sarà ripartito tra le squadre in base ai risultati nel campionato nazionale precedente, in Serie A riceve il 40% la vincitrice dello scudetto, il 30% la seconda classificata, il 20% la terza e infine il 10% la quarta in classifica. L’altra metà dell’importo verrà corrisposta proporzionalmente al numero di partite giocate da ciascun club in UEFA Champions League nel 2021/22. Ma il calcolo avviene a fine competizione perché influenzato da diversi fattori.

Ecco allora quanto guadagnerà al minimo la SSC Napoli dall'UEFA Champions League 2022-2023:

15,64 milioni di euro di quota di partenza (partecipazione alla fase a gironi)

di quota di partenza (partecipazione alla fase a gironi) 15,918 milioni di euro di premio ranking decennale

di premio ranking decennale vittorie/pareggi nella fase a gironi,

qualificazione ad ottavi/quarti, ecc

ripartizione del premio legato al market pool (minimo 5 milioni di euro in caso di quarto posto e uscita dalla prossima Champions ai gironi senza nemmeno una vittoria).

Insomma, in estrema sintesi la SSC Napoli guadagnerà almeno circa 36,5 milioni di euro dalla partecipazione alla prossima Champions League, nelle meno rosee delle ipotesi legate al rendimento della prossima stagione, fra quota di partecipazione, minimo di market pool e ranking decennale. Senza considerare i ricavi da botteghino per le (almeno) tre gare casalinghe della prossima UEFA Champions League.