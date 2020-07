Spagna - Il Ministro della Salute frena: "Riapertura degli stadi? Improbabile!

Brusca frenata del governo spagnolo sul ritorno dei tifosi allo stadio in tempi brevi. Il ministro della salute Santiago Illa, interpelato a Radio Cadena Ser sul tema, ha spiegato:

"Ad essere onesti, non vedo probabile una riapertura degli stadi al pubblico, vista la situazione in cui ci troviamo. Abbiamo alcuni nuovi focolai di infezione e, sebbene fortunatamente siamo stati in grado di controllarli, non vedo ancora probabile un rientro dei tifosi negli impianti".