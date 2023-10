Rudiger zoppica vistosamente all’arrivo a Napoli: altri problemi in difesa per Ancelotti? | VIDEO CN24

Ultime notizie UEFA Champions League - È appena arrivato il Real Madrid sul lungomare di Napoli, dove alloggerà in vista della gara di domani sera ore 21:00 contro gli azzurri di Rudi Garcia allo stadio Maradona. Si gioca il secondo turno della fase a gruppi di Champions, con Napoli-Real Madrid.

Sorpresa all'arrivo in hotel, al Vesuvio di Via Partenope, perché è sceso dal pullman zoppicando, Antonio Rudiger: ricordiamo che è già emergenza in difesa per Carlo Ancelotti, che dovrà rinunciare anche ad Alaba, l'ultimo ad essersi fermato e neanche partito per Napoli. Adesso, all'arrivo in città c'è Rudiger che zoppica vistosamente: altri problemi per Ancelotti? Lo scopriremo in conferenza stampa questo pomeriggio.

