Ultime notizie Champions League - S'è ripetuto il gesto scaramantico sul rigore di Piotr Zielinski, da parte di Natan. Che anche ieri sera, sul penalty del polacco che è valso il momentaneo 2-2, ha preferito non guardare quasi in preghiera, di spalle rispetto all'area di rigore dove Piotr Zielinski ha battuto Kepa dal dischetto. Per poi esultare insieme ai tifosi al boato dello stadio Maradona.

Ecco lo scatto: