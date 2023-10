Rifinitura Napoli-Real Madrid di Garcia, Osimhen scalpita a Castel Volturno! | VIDEO INTEGRALE

Oggi la rifinitura del Napoli a Castel Volturno, ultimo allenamento alla vigilia di Napoli-Real Madrid, partita di UEFA Champions League in programma per domani sera allo stadio Maradona. Nella giornata di oggi seguiremo anche le conferenze stampa di Garcia e Ancelotti e poi l'allenamento di rifinitura del Real Madrid. Alle 11:55 i calciatori entrano in campo per l'attivazione muscolare, poi torello e palleggi in mezzo al campo. Assente Pierluigi Gollini, ancora alle prese con l'infortunio alla mano. Aggregato in squadra il giovane difensore della Primavera D'Avino. Assenti anche Juan Jesus e Rrahmani.