Ricavi SSC Napoli in Champions, è la prima volta da campioni d'Italia: ecco gli introiti minimi

Ultime notizie UEFA Champions League - Inizia quest’oggi la Champions League 2023/24 per il Napoli. La formazione di Rudi Garcia è chiamata, per la prima volta nella storia, a onorare lo status di campione d’Italia nella massima competizione europea per club. Inoltre, Di Lorenzo e compagni sono desiderosi di allontanare le difficoltà delle ultime due partite di campionato, dove sono arrivate una sconfitta, contro la Lazio, e un pareggio in casa del Genoa.

La partecipazione alla massima competizione europea, con il Napoli che è riuscito nella scorsa stagione ad arrivare fino ai quarti di finale dopo un girone dominato di fronte a Liverpool e Ajax, consente a tutti i club che vi partecipano dei ricchi ricavi che nessun altro torneo mondiale garantisce. Le cifre sono significate anche solo per le sei partite del girone.

Ricavi Champions League: ecco quanto guadagna al minimo la SSC Napoli

Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza ha stimato i ricavi minimi nella prossima edizione della competizione per i singoli club. Partiamo come di consueto dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che porterà nelle casse delle società italiane 15,64 milioni di euro. Si passa poi al ranking storico/decennale, un montepremi complessivo di 600,6 milioni di euro che viene suddiviso tra le società calcistiche in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni.

Per questa stagione, le stime di Calcio e Finanza si basano sui dati ufficiali della UEFA per il 2021/22. In quella stagione – la prima del ciclo di diritti attuale – sono stati assegnati ai club italiani circa 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti: 17 milioni vengono assegnati in proporzione al piazzamento nella Serie A 2022/23, che ovviamente ha visto trionfare il Napoli, che quindi percepisce la somma più alta, considerando le quattro italiane qualificate.

Gli altri 17 milioni vengono invece suddivisi tra i club in base al numero di partite che giocheranno nella prossima Champions. In questo caso, per ognuna delle italiane abbiamo ipotizzato lo scenario peggiore, per definire la cifra minima: eliminazione alla fase a gironi, con due italiane in finale di Champions e una in semifinale.

Per quanto riguarda il Napoli, così, le cifre dei ricavi minimi ancora prima di scendere in campo (cifra che quindi potrà salire in base ai risultati della stagione) sono le seguenti: