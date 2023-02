Repubblica - Champions League, nessun top club è tanto superiore al Napoli!

Ultime notizie SSC Napoli - Ripartono le coppe europee, riparte il cammino delle italiane in Europa. E la squadra di Luciano Spalletti avrà la chance storica di arrivare ai quarti di finale di Champions League, se dovesse superare lo scoglio Eintracht Francoforte.

L'edizione in edicola oggi di Repubblica punta sul Napoli e si chiede: "In Champions chi c’è di davvero lontano dal Napoli?". Una domanda a cui prova il quotidiano a dare anche una risposta:

"Di superiori ne scorgiamo, dal Bayern al Psg (che si affrontano subito, in una sfida che oltre a Mbappé potrebbe essere anche priva di Messi: ai quarti ne arriverà una), al solito City: ma nessuna di queste guarda il Napoli da lontano. Nessuna è fuori portata.

Il primo scoglio è l’Eintracht Francoforte, quinto in Bundesliga e detentore dell’Europa League, il che significa già rodato sui percorsi a eliminazione. Un avversario scorbutico, ma che il vento dal sud potrebbe spazzare via. Osimhen, Kvara, Lobotka, Di Lorenzo, Rrahmani, Meret, Mario Rui: quasi tutti i giocatori chiave di Spalletti hanno guardato il Mondiale in tv, sviluppando un desiderio di rivalsa che il campionato — perquanto dominato — può saziare solo in parte. Si va a caccia del riscontro europeo, e lo si fa adesso, prima che la Premier muova all’assalto delle star napoletane".