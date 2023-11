Di Lorenzo in conferenza: "Il Real è forte, ma mi tengo i miei compagni! All'andata alcuni errori decisivi, domani serve coraggio" | VIDEO

UEFA Champions League - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale delle conferenze stampa della vigilia di Real Madrid-Napoli. Vi raccontiamo la conferenza stampa dallo stadio Bernabeu di Madrid del capitano Giovanni Di Lorenzo. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre.

Real Madrid-Napoli gratis in streaming, 1 mese gratis su Prime Video e disdici quando vuoi: https://www.primevideo.com/offers/ref=atv_nb_lcl_it_IT?tag=calcionapol02-21

Real Madrid-Napoli: Di Lorenzo in conferenza stampa | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento con la conferenza stampa del terzino Giovanni Di Lorenzo alla vigilia di Real Madrid-Napoli di Champions League è dalle ore 19:15, in diretta su CalcioNapoli24 dallo stadio Bernabeu del Real Madrid.

Di Lorenzo: "Le sensazioni sono positive, lo stadio è molto bello: abbiamo davanti una grande squadra, servirà a capire a che livello siamo. Siamo pronti, abbiamo lavorato in questi pochi giorni e siamo pronti per affrontare la gara di domani che può darci uno slancio importante per domani e in generale per la stagione".

Con tutto il rispetto che ho verso il Real Madrid, non cambierei nessuno dei miei compagni con uno di loro. Hanno calciatori infortunati ma hanno una rosa talmente forte che scenderà in campo la formazione migliore. Non cambierei nessuno dei miei compagni però. Come ho detto, il tempo è stato poco però abbiamo rivisto qualche immagine della partita d'andata.

Sicuramente è vero che ci han dato fastidio a centrocampo con il gioco offensivo, dobbiamo esser bravi fra le linee, star corti fra i reparti e dar loro meno spazio possibile.

Sovrappormi in attacco? L'ho fatto anche con Garcia, sicuramente nell'ultima gara sono riuscito ad incidere. Ho cercato sempre di proporla anche da inizio anno. Il Real ha grandissimi campioni, è vero che hanno degli infortunati ma hanno una formazione forte: dovremo stare attenti, dovrò stare attento a chi giocherà dalla mia parte. Bellingham o Rodrygo, chi giocherà non lo so. Ma dobbiamo difendere di reparto.

Bellingham? Sicuramente è un grandissimo campione, ha sorpreso l'impatto che ha avuto subito in una squadra importante come il Real Madrid: è molto giovane ma ha già tanta esperienza, sicuramente dovremo stare attenti a lui come agli altri campioni del Real Madrid.

Stadio Bernabeu? Prima volta per me qui, lo stadio è bellissimo: affronteremo una squadra importante, sarà una partita bellissima. Sarà emozionante, poi una volta in campo dovremo esser bravi a metter da parte le emozioni e concentrarci sulla gara.

Partita d'andata? Qualche errore nostro, come il mio sul gol di Vinicius. Ma l'abbiamo affrontata in modo giusto, sicuramente sì nella ripresa abbiamo fatto la partita e li abbiamo costretti a difendere nella loro metà campo. Ripartiamo da lì, domani sarà tutt'altra partita e dovremo esser bravi a sfruttare le occasioni che ci lasceranno e limitare le loro caratteristiche e qualità che sono tante.

Sarà bello domani, è bello giocare questi tipi di partite. Dovremo concentrarci sulla gara e non pensare al resto e all'atmosfera che ci sarà. Sicuramente è molto bello per me, per il mio percorso che ho giocato su tanti campi: arrivare al Bernabeu è molto bello.

Naturalmente le vittorie aiutano a lavorare meglio, affrontiamo questa gara dopo la vittoria con l'Atalanta che ci ha dato morale e serenità. Che avevamo un po' perso, siamo pronti per domani per affrontarla nella maniera giusta. Dobbiamo essere coraggiosi, quando affronti questi tipi di partite devi mettere in campo le tue qualità. Abbiamo lavorato su questo e lo faremo anche domani".

Real Madrid Napoli Champions League: tutto gratis su CN24, il programma

Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok, Youtube grazie ai nostri inviati in giro per la città di Madrid. Questo il programma di martedì con la vigilia e di mercoledì con il match day per Real Madrid-Napoli di Champions League:

Martedì 28 novembre

ore 11.00 - allenamento Real Madrid al Training Center, Real Madrid City, aperto alla stampa per 15 minuti

al Training Center, Real Madrid City, aperto alla stampa per 15 minuti ore 11.30 - allenamento Napoli al Konami Training Center, aperto alla stampa per 15 minuti

al Konami Training Center, aperto alla stampa per 15 minuti ore 12.00 - collegamenti con CN24 Live

ore 12.45 - conferenza stampa Real Madrid al Santiago Bernabeu, parleranno Ancelotti e un giocatore

al Santiago Bernabeu, parleranno e un giocatore ore 19.15 - conferenza stampa Napoli al Santiago Bernabeu, parlano l'allenatore Mazzarri e Di Lorenzo

al Santiago Bernabeu, parlano l'allenatore e ore 21.30 - Madrid Partenopea: in collegamento dal Club Napoli "Figli del Vesuvio", con i tifosi azzurri che vivono in Spagna

Mercoledì 29 novembre