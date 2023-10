Notizie calcio. Nuovo problema in casa Real Madrid a poche ore dalla gara di Champions League contro il Napoli. Come riportato dai colleghi di BeSoccer, Dani Carvajal ha lasciato zoppicando la rifinitura delle merengues al Maradona. La sua presenza per domani è dunque in dubbio, con Ancelotti che dovrà valutare le sue condizioni nelle prossime ore.

