Real Madrid, Brahim Diaz: "Il Napoli è una squadra molto buona con giocatori forti, ma ci penseremo dopo la sosta"

Notizie calcio. Brahim Diaz, attaccante del Real Madrid, è andato a segno ieri nella vittoria per 3-0 delle merengues contro il Braga che ha consegnato l'accesso agli ottavi di finale di Champions agli spagnoli.

Ecco alcune dichiarazioni di Brahim Diaz ai microfoni di Sky Sport nel post partita, con il Real Madrid che affronterà il Napoli nella prossima gara:

Ancelotti? Mi ha sempre detto di restare pronto perché ha fiducia in me. Io so cosa posso fare. Io e lui parliamo spesso anche del Milan".

Cosa racconterai ai tuoi compagni del Napoli?

"Loro sono una squadra molto buona, con tanti giocatori forti. Ora dobbiamo pensare al Valencia, poi dopo la sosta penseremo alle altre".