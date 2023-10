Real Madrid, allenamento in vista del Napoli: Alaba s'allena a parte, il report odierno

Ultime news Champions League - Gli uomini di Carlo Ancelotti sono tornati oggi in campo dopo la gara di ieri contro il Girona, per preparare la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: Napoli-Real Madrid di scena martedì ore 21 allo stadio Maradona.

Ecco il report del Real Madrid con un comunicato sul sito ufficiale:

"Dopo la vittoria di Girona, il Real Madrid è tornato ad allenarsi in vista della sfida della fase a gironi di Champions League contro il Napoli, in programma martedì (21:00 CEST) allo stadio Diego Armando Maradona.

La squadra ha iniziato con esercizi in palestra. Successivamente, coloro che erano partiti dall'inizio contro il Girona hanno svolto un lavoro di recupero in campo e al chiuso. Il resto della squadra ha svolto esercitazioni tattiche, di pressing e di possesso palla. Poi si sono esercitati con i tiri in porta e hanno concluso con una partita su un campo piccolo. Alaba si è allenato da solo all'interno delle strutture".