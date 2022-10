Raspadori: "Domani è una grande occasione! Contenti per il ritorno di Osimhen, si alza il livello. Spalletti è il mio segreto? Avere la sua fiducia sin da subito mi ha fatto scegliere" | DIRETTA VIDEO

Conferenza stampa Raspadori alla vigilia di Napoli-Ajax. Il giorno prima della partita della quarta giornata di Champions League Napoli Ajax, parla in conferenza Raspadori per il calcio Napolialle ore 18:00 per la gara di calendario di Champions League. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Raspadori.

Raspadori in diretta in conferenza per Napoli Ajax

Champions League - Napoli-Ajax: Raspadori in conferenza stampa. L'attaccante della SSC Napoli è intervenuto in diretta il giorno prima della gara. Raspadori parla per il Napoli calcio in conferenza. Ecco quanto riportato da CalcioNapoli24.

"Affiatamento con Simeone? Penso che alla base di tutto ci sia un rapporto di stima e amicizia, quando il mister fa le scelte si va in campo con determinazione e voglia di esprimersi al meglio. Ci sono grandi uomini nello spogliatoio, aiuta tanto e c'è una bellissima atmosfera che porta vantaggi a tutti. Per quanto riguarda le scelte c'è il mister, in base al tipo di partita e dell'avversario che c'è.

Che Ajax mi aspetto? L'andata ormai è alle spalle, sono state fatte tante cose positive ma domani mi aspetto grande intensità: ci sarà pressione alta, duelli uno contro uno, tante palle perse che chi recupererà potrà farci la differenza. Un altro aspetto positivo è che saremo allo stadio nostro, il pubblico sarà il dodicesimo uomo e ci darà una mano. Vogliamo scendere in campo per fare il nostro meglio.

Mi sento un attaccante completo? Quello che ho espresso sul campo dipende dal lavoro che fa la squadra, il risultato di un singolo arriva dal collettivo. Io penso di essermi sempre sentito un attaccante, ho sempre fatto la prima punta ed è il ruolo in cui mi sento naturale. Non mi rendo conto solo ora di poterlo fare, mi sono sentito a mio agio.

Come viviamo la questione dei cambi e dei titolari dei 30-60 minuti? I cinque cambi ti mettono sempre al servizio della squadra, per noi è importante essere a disposizione della squadra a seconda del minutaggio che giochiamo, dobbiamo farci trovare pronti e focalizzati nell'esprimerci al meglio nel tempo che ci viene messo a disposizione.

Consapevolezza di ambire a traguardi importanti e parola scudetto? Il nostro percorso sta andando alla grande, il nostro obiettivo è alimentare la mentalità: nei momenti di maggiore euforia si tende ad abbassare la concentrazione, ma vogliamo migliorare ed è il nostro principale obiettivo. Scendere in campo con coraggio, il calcio europeo è molto propositivo e quello che vogliamo fare è migliorarci ed alimentare questo entusiasmo e limare alcuni dettagli da migliorare.

Spalletti è il mio segreto? Avere la sua fiducia sin da subito mi ha fatto scegliere, è un aspetto importante sentirsi sin da subito: è stato fondamentale per avere più libertà in campo, con compagni che cercano di fare il meglio per far sì che si giochi nel migliore dei modi. Il mio inserimento è positivo per questo.

Domani è una grande occasione per noi, abbiamo voglia di dare continuità a ciò che stiamo facendo ed alimentare risultati ed entusiasmo: è ciò per cui lavoriamo ogni giorno, siamo contenti per il ritorno di Osimhen: più siamo, meglio è giocando ogni tre giorni. Essere tanti porta ad alzare il livello, la competizione è sana e porta ad alzare il livello di ognuno di noi".