Ultime news UEFA Champions League - Buone notizie per il calcio italiano, giunte al termine dei risultati in Champions maturati ieri sera. L‘Italia ha scavalcato l’Inghilterra nel Ranking Uefa, piazzandosi al secondo posto. Un aspetto di fondamentale importanza, dal momento che rientrare nelle prime due darebbe la possibilità di aggiungere anche un quinto posto in Champions per la stagione 2024/25.

Questa la classifica attuale: