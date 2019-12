Ranking Uefa, aggiornamento di classifica: Napoli al 15esimo posto

Ultime notizie Napoli calcio: aggiornamento classifica Ranking UEFA. Il UEFA 5-year Club Ranking 2020 è una classifica in costante aggiornamento basata sui risultati sportivi raggiunti in Europa nelle ultime cinque stagioni. Il Napoli è da tempo nella top-20, posizione che ha permesso al club azzurro di accedere alla seconda fascia nei sorteggi dei gironi di Champions League. Scopriamo come cambia la classifica dopo l'aggiornamento seguito all'ultimo turno della fase a gironi di UEFA Europa League, che si è giocato oggi 12 dicembre 2019.

Ranking UEFA, classifica aggiornata

La SSC Napoli appare nella classifica alla 15esima posizione, confermando dunque il piazzamento raggiunto ieri dopo la vittoria con il Genk. Gli azzurri sono ad un passo dal raggiungere e superare il Borussia Dortmund, al quattordicesimo posto.