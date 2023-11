Probabili formazioni Napoli-Union Berlino: Garcia ha preso una decisione, Fischer lancia due ex Serie A

Probabili formazioni Napoli-Union Berlino - Dopo le due vittorie in trasferta contro Braga e Union Berlino, per il Napoli è tempo di tornare a vincere in casa anche in Champions League. Domani sera alle ore 18:45 allo stadio Maradona ci sarà la sfida tra gli azzurri di Garcia e l'Union Berlino di Fischer. Le sensazioni alla vigilia fanno capire che Garcia ha preso la decisione di affidarsi agli undici titolari che stanno facendo bene nell'ultimo periodo. Anche perchè torna Natan dopo l'assenza obbligata contro la Salernitana per squalifica.

Gli azzurri in caso di vittoria si avvicinerebbero tantissimo alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, e nel caso in cui il Real Madrid dovesse vincere poi la sera contro il Braga, al Napoli basterebbe poi 1 solo punto da conquistare nelle ultime due giornate del girone C per qualificarsi alla fase finale del torneo.

Con Osimhen ancora out, ci sarà Raspadori a guidare l'attacco come punta centrale. Persiste il ballottaggio sulla fascia sinisra tra Mario Rui e Olivera, con il portoghese leggermente favorito rispetto all'uruguaiano.

Per quanto riguarda l'Union Berlino, la situazione mentale e di pressione è totalmente diversa. Ai tedeschi serve guadagnare qualche punto nell'ottica di potersi giocare col Braga il 3° posto e la conseguente qualificazione ai Play Off di Europa League. Rispetto alla gara di andata di 2 settimane fa a Berlino, ci sarà Bonucci titolare in difesa.

Napoli-Union Berlino probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Bonucci, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Kral, Laïdouni, Haberer, Gosens; Becker, Behrens. All. Fischer.