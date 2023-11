Probabili formazioni Napoli-Union Berlino, CdM - Mario Rui e Natan dall'inizio, Raspadori intoccabile

Ultime news UEFA Champions League - Il Napoli di Rudi Garcia, domani sera, si gioca gran parte della qualificazione agli ottavi di Champions, primo vero obiettivo stagionale per il club di De Laurentiis. Ma con quali uomini lo farà?

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno anticipa le scelte di Garcia:

"Garcia gestirà le forze, è probabile che domani si riparta dalla coppia Rrahmani-Natan, il difensore kosovaro contro l’Empoli non ci sarà perché impegnato in Kosovo-Israele, il recupero della sfida valida per le qualificazioni agli Europei non disputata lo scorso 15 ottobre per motivi di sicurezza, considerando il vento di guerra che coinvolge Israele. Non dovrebbero esserci tante variazioni alla formazione, potrebbe tornare Mario Rui al posto di Olivera, è complicato toccare gli equilibri del tridente offensivo che finora ha rappresentato garanzia di qualità con Raspadori centravanti, decisivo due settimane fa a Berlino".