Pranzo UEFA da D'Angelo Santa Caterina, in anteprima il menu del banchetto fra Napoli e Liverpool [FOTO CN24]

Notizie Calcio - D'Angelo Santa Caterina (Na) - Abitudine delle gare di Champions League è il consueto pranzo UEFA con le delegazioni UEFA delle due squadre e con i delegati UEFA presenti alla tavola con SSC Napoli e Liverpool. Come spesso accade per le gare casalinghe, il Napoli ha scelto la splendida cornice della terrazza di D'Angelo Santa Caterina, in via Aniello Falcone. Oltre al panorama mozzafiato, a deliziare i convitati il menu di D'Angelo Santa Caterina:

Seppie al vapore con noci e menta

Fusilli di pasta fresca con pescatrice, provolone del monaco e zucchine croccanti

Trancio di spigola in guazzetto con flan di spinaci e finocchio brasato

Dolcezza partenopea: Babà Bluemoon

