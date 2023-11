Notizie Calcio Napoli - Ci sarà spazio per Victor Osimhen stasera dopo essere subentrato anche a Bergamo, ma non è ancora al top il nigeriano come evidenzia Il Mattino oggi in edicola.

Ultimissime Real Madrid-Napoli

Il centravanti, infatti, non avrebbe nemmeno un’ora nelle gambe. Ciononostante, avrebbe forse più senso schierarlo dall’inizio per poi far subentrare il Cholito Simeone piuttosto che viceversa. Ma Osimhen vuole giocare e oggi lo dirà anche a Walter Mazzarri.