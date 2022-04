Nasce la nuova UEFA Champions League dal 2024: ecco tutte le regole e novità

Nuova UEFA Champions League - L'11 maggio la UEFA terrà il suo congresso annuale a Vienna. Un argomento spicca su tutti nonostante non compaia nell'agenda della giornata ed è il nuovo format di competizione per la Champions League dal 2024. Si cercano delle novità in contrapposizione alla Super League, il progetto in opposizione all'UEFA.

Nuova Champions League: le novità dal 2024

Ma quali saranno le nuove regole e le novità in Champions League dal 2024? Settimane fa Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e della Club Association, ha parlato dell'idea di organizzare una "Final Four" nella città scelta come sede di quella che fino ad ora era conosciuta come la partita finale. 'The Times' ha confermato che quest'idea sta prendendo forma e che potrebbe essere il primo dei cambiamenti già annunciati. Ma potrebbe esserci anche un'altra novità, che riguarda l'ingresso ad invito di 2 squadre: ne ha parlato Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ovvero dell'ingresso di due squadre invitate per quello è stato fatto negli ultimi cinque anni. Un'altra possibilità è la perdita della semifinale andata e ritorno, con un'unica gara in campo neutro: l'eventuali perdite di botteghino per squadra, sarebbe compensata dall'impatto economico della disputa di una settimana di gare, generando maggiore appeal televisivo e commerciale. La UEFA sta anche studiando la possibilità che il quinto campionato con le migliori prestazioni dopo Inghilterra, Spagna, Italia e Germania ottenga un posto in più.

Ecco una sintesi delle novità che stanno studiando:

Final Four nella sede scelta della finale

nella sede scelta della finale 10 partite nella fase a gironi , 5 in casa

, 5 in casa classifica globale e non per girone

e non per girone le migliori 8 della classifica globale agli ottavi

della classifica globale agli 2 squadre invitate per i risultati degli ultimi 5 anni

per i risultati degli ultimi 5 anni niente andata e ritorno ma semifinale in campo neutro

UEFA Champions League

Il format approvato all'epoca parla di 10 partite nella fase a gironi, giocando lo stesso numero di partite in casa come in trasferta, ma le rivali non dovrebbero necessariamente coincidere. La classifica finale sarebbe globale e non per gironi, con le prime otto delle 36 squadre partecipanti che andranno direttamente agli ottavi di finale.