Notizie Calcio Napoli - Non scenderà in campo dal primo minuto, stasera, Jesper Lindstrom per Napoli-Union Berlino.

Napoli-Union Berlino, Lindstrom parte dalla panchina

Come infatti anticipa Il Mattino oggi in edicola, il calciatore tedesco, nonostante le speranze dei tifosi per vederlo all’opera da subito, si accomoderà ancora in panchina. Niente turnover: l’ex Eintracht è stato rimandato e così stasera spazio al trio Politano-Raspadori-KVaratskhelia.