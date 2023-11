Napoli-Union Berlino, la rifinitura di Garcia sotto la pioggia! Raspadori on fire, assente Osimhen | FOTO & VIDEO CN24

Ultime notizie UEFA Champions League - Giornata di vigilia di Napoli-Union Berlino, quarto e decisivo turno del gruppo C di Champions League. Con gli azzurri impegnati nella rifinitura a Castel Volturno, prima della conferenza di Garcia e Raspadori che vi trasmetteremo in diretta.

Napoli-Union Berlino: rifinitura per Rudi Garcia, il video

Ecco il video della rifinitura a Castel Volturno degli uomini di Rudi Garcia in vista del match di domani, Napoli-Union Berlino nel girone C di Champions League. Clicca su play per guardare il video:

Innanzitutto, assenti Diego Demme e Victor Osimhen ai 15' di rifinitura aperti alla stampa: i due calciatori non hanno preso parte alla seduta mattutina del giorno di vigilia della gara di Champions League. Divertente l'ingresso di Lobotka, Di Lorenzo e Kvaratskhelia che portano fisicamente i palloni della UCL in campo. Poi, i palleggi sotto gli occhi attenti di Micheli, ad osservare gli azzurri in panchina. E poi il classico e divertente torello dei partenopei, con un "Sei forte, Jack!", per una giocata di Giacomo Raspadori. Subito dopo, attivazione atletica sotto gli occhi attenti dello staff SSC Napoli e del preparatore Rongoni.

