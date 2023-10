DIRETTA VIDEO - Napoli-Real Madrid, Champions League: alle 14 la conferenza di Di Lorenzo

Il Napoli è pronto all'esordio casalingo in Champions League in una gara imperdibile contro il Real Madrid. Intanto, sono in arrivo gli aggiornamenti e le informazioni per Napoli Real Madrid con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre.

Napoli Real Madrid Champions League: conferenza Di Lorenzo

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Napoli Real Madrid Champions League: tutto gratis su CN24, il programma

Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok, Youtube grazie ai nostri inviati in giro per la città Questo il programma di lunedì con la vigilia e martedì con il match day per Napoli Real Madrid di Champions League:

Lunedì 2 ottobre

ore 11:30 - allenamento della SSC Napoli dal Konami Training Center

ore 14:00 - conferenza stampa in diretta video dell'allenatore del Napoli, Rudi Garcia e Giovanni Di Lorenzo

e ore 18:15 - conferenza stampa in diretta video dell'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti e un giocatore

e un giocatore ore 19:00 - allenamento del Real Madrid dallo stadio Diego Armando Maradona

Martedì 3 ottobre