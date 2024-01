Riuscirà il Napoli ad ottenere la qualificazione alla prossima UEFA Champions League? Dopo gli ultimi risultati ottenuti in campionato, il Napoli è scivolato in classifica di Serie A e adesso dovrà tornare a vincere con continuità per assicurarsi un posto nella prossima Champions.

Questo il pronostico dei tifosi napoletani intervistati da CalcioNapoli24.

?