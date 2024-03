Napoli forza sette: c'è un dato da stoppare domani sera contro il Barcellona

Dopo il pareggio dell'andata in Italia, tutto è ancora possibile quando Barcellona e Napoli si affronteranno all'Estadi Olímpic Lluís Companys nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

I campioni d'Italia e di Spagna hanno pareggiato 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona ‚Äď impianto che che porta il nome del calciatore che ha vestito con successo le maglie di entrambe le squadre ‚Äď il 21 febbraio. Al gol di Robert Lewandowski al 60', ha risposto a 15 minuti dalla fine Victor Osimhen.

Di seguito le statistiche in vista del match, proposte dalla UEFA

Questa è la terza sfida tra i due club in competizioni UEFA nelle ultime cinque stagioni.

Il Barcellona cerca la qualificazione agli ottavi per la prima volta da 2019/20, quando aveva collezionato la 13esima partecipazione consecutiva ai quarti - mentre il Napoli ha superato gli ottavi di finale per la prima volta nel 2022/23.

Il Barcellona è agli ottavi per la prima volta dopo tre stagioni ed è arrivato primo nel Gruppo H, superando il Porto grazie ai confronti diretti: entrambe le squadre erano infatti arrivate a pari merito con 12 punti. Il Napoli è arrivato secondo nel Gruppo B dietro il Real Madrid

Precedenti

Vittorie Barcellona 2

Vittorie Napoli 0

Pareggi 3

Gol Barcellona 10

Gol Napoli 6

Questa è la sesta partita tra le due squadre (tutte da febbraio 2020). Il Barcellona ha eliminato i partenopei due volte su due.

La squadra spagnola si è imposta con un 4-2 complessivo agli ottavi di Champions League 2019/20. L'andata a Napoli (25 febbraio) si è conclusa 1-1 con i gol di Dries Mertens (30') e Antoine Griezmann (57').

I gol nel primo tempo di Clément Lenglet (10'), Lionel Messi (23') e Luis Suárez (45'+1 r.) hanno consentito al Barcellona di vincere la gara di ritorno al Camp Nou dell'8 agosto per 3-1. Gli azzurri hanno risposto solo con un rigore di Lorenzo Insigne (45'+5).

Il Barcellona ha poi perso 8-2 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale.

Anche l'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League 2021/22 è finita 1-1. A Barcellona, il Napoli si è portato in vantaggio con Piotr Zieli?ski al 29', ma i padroni di casa hanno pareggiato con un rigore di Ferran Torres al 59'.

I gol di Jordi Alba (8') e Frenkie de Jong (13') hanno portato il Barcellona in vantaggio al Maradona al ritorno; anche se Insigne ha accorciato su rigore al 23', Gerard Piqué (45') e Pierre-Emerick Aubameyang (59') hanno risolto di fatto la gara, mentre Matteo Politano ha segnato un gol di consolazione per i padroni di casa all'87'.

Ai quarti, il Barcellona è stato eliminato dai futuri vincitori dell'Eintracht Francoforte con un 4-3 complessivo.

Stato di forma

Barcellona

Bilancio contro club italiani: V31 P21 S13 GF110 GS69

Bilancio in casa contro club italiani: V19 P7 S3

Prima di questa sfida, il Barcellona ha affrontato per l'ultima volta una squadra di Serie A nella scorsa fase a gironi, perdendo 1-0 in casa dell'Inter alla terza giornata e pareggiando 3-3 in casa la settimana successiva.

Con quella partita, gli spagnoli non vincono in casa contro squadre italiane da tre partite (P2 S1); avevano vinto le cinque precedenti e nove delle dieci precedenti.

Il bilancio del Barcellona nei doppi confronti contro squadre italiane è V9 S5.

Il Barcellona ha affrontato squadre italiane in cinque finali UEFA, vincendone tre e perdendone due. L'ultima è stata quella vinta 3-1 contro la Juventus in Champions League 2014/15 a Berlino. Ha alzato la coppa in Italia anche nel 2009 battendo il Manchester United per 2-0 a Roma.

Il Barcellona ha raggiunto gli ottavi ogni anno dal 2004/05 al 2020/21, superandoli 14 volte su 17. Ha perso due delle prime tre sfide ma ha vinto le successive 13 ‚Äď inclusa quella contro il Napoli nel 2019/20 ‚Äď prima di uscire contro il Paris Saint-Germain tre stagioni fa (1-4 c, 1-1 t).

La sconfitta per 4-1 contro il Paris ha interrotta la striscia di sei vittorie casalinghe in fasi a eliminazione diretta di Champions League, ed è una delle due nelle ultime 14 partite in fasi a eliminazione diretta nelle competizione nelle quali non ha vinto; l'altra è uno 0-0 nel ritorno nel ritorno contro la Juventus nel ritorno dei quarti di finale 2016/17 (aggregato 0-3).

Questa è la 28esima stagione del Barcellona in Champions League, record che condivide con il Real Madrid. Ha partecipato al torneo ogni stagione dal 2003/04 e ha raggiunto la fase a eliminazione diretta per la 23esima volta.

Il Barcellona ha vinto due volte la Coppa dei Campioni a Wembley, che ospiterà la finale di questa edizione; nel 1992 ha battuto la Sampdoria 1-0 ai supplementari, vincendo il trofeo per la prima volta, mentre nel 2011 ha battuto il Manchester United per 3-1.

I cinque volte campioni d'Europa hanno raggiunto almeno i quarti in ogni stagione tra il 2007/08 e il 2019/20, vincendo il titolo nel 2009, 2011 e 2015, ma non sono riusciti ad approdare agli gli ottavi nelle ultime due stagioni.

La squadra di Xavi Hern√°ndez √® arrivata terza nel girone per la seconda stagione consecutiva nel 2022/23, vincendo solo due partite su sei (contro il Viktoria Plze?) e perdendone tre: per questo √® arrivato alle spalle di Bayern M√ľnchen e Inter. Il Barcellona non √® riuscito a segnare in tre partite del Gruppo C.

La squadra è poi passata in UEFA Europa League ma è stata subito eliminata dal Manchester United negli spareggi per la fase a eliminazione diretta (2-2 c, 1-2 t).

In questa stagione, la squadra spagnola ha iniziato con una vittoria casalinga per 5-0 contro l'Anversa, poi ha vinto 1-0 in casa del Porto e ha battuto lo Shakhtar per 2-1 in casa alla terza giornata. La formazione ucraina si è imposta 1-0 alla quarta giornata, ma i blaugrana si sono assicurati la qualificazione vincendo 2-1 in casa contro il Porto. Alla sesta giornata è arrivata un'altra sconfitta esterna, 3-2 ad Anversa.

Il Barcellona ha vinto solo una partita europea casalinga in ciascuna delle ultime due stagioni. Con le vittorie su Anversa, Shakhtar e Porto, è arrivato a cinque successi in 15 partite europee nel proprio stadio, con cinque sconfitte in questa striscia.

Nel 2022/23, il club catalano ha conquistato il suo 27esimo titolo in Liga, chiudendo con 10 punti di vantaggio sul Real Madrid.

Il Barcellona ha pareggiato l'andata in trasferta per 28 volte in competizioni UEFA, qualificandosi 22 volte. Tuttavia ha perso la pi√Ļ recente, contro l'Eintracht Francoforte nei quarti di Europa League 2021/22 (1-1 t, 2-3 c). Quello √® stato il 14esimo doppio confronto in cui ha pareggiato 1-1 l'andata in trasferta e la terza sconfitta complessiva; l'ultima eliminazione √® stata ai supplementari contro la Juventus nei quarti di Champions League 2002/03 (1-2 c).

Il bilancio del Barcellona ai rigori è V5 S1:

5-4 contro AZ Alkmaar, secondo turno Coppa UEFA 1977/78

3-1 - Ipswich Town, terzo turno Coppa UEFA 1977/78

4-1 - Anderlecht, secondo turno Coppa delle Coppe 1978/79

5-4 - IFK Göteborg, semifinale Coppa dei Campioni 1985/86

0-2 - Steaua Bucure?ti, finale Coppa dei Campioni 1985/86

5-4 - Lech Pozna?, secondo turno Coppa delle Coppe 1988/89

Napoli

Record vs Spanish clubs: W6 D8 L11 F31 A39

Away record vs Spanish clubs: W3 D1 L8

Bilancio contro club spagnoli: V6 P8 S11 GF31 GS39

Bilancio esterno contro club spagnoli: V3 P1 S8

Il Napoli ha affrontato il Real Madrid nella fase a gironi di questa edizione, perdendo 3-2 in casa alla seconda giornata. Dopo due gol di svantaggio, i partenopei hanno agguantato il momentaneo pareggio ma si sono arresi per un'autorete nel finale del portiere Alex Meret. A Madrid hanno perso 4-2.

Col pareggio dell'andata contro il Barcellona, il Napoli ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive contro avversari della Liga, con 11 gol subiti.

Il pareggio dell'andata contro il Barcellona di due stagioni fa, è una delle due in cui il Napoli non ha perso nelle ultime otto trasferte contro club spagnoli (V1 P1).

La vittoria per 2-1 contro il Granada al ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/21 ‚Äď sfida persa complessivamente per 3-2 ‚Äď √® uno dei due successi del Napoli nelle ultime 17 partite contro club spagnoli tra casa e trasferta (P6 S9).

Il bilancio del Napoli nei confronti a eliminazione diretta contro le spagnole è V1 S8, con l'eliminazione nelle ultime sette. L'unico successo complessivo è arrivato contro il Valencia al primo turno di Coppa UEFA 1992/93 (5-1 t, 1-0 c).

I partenopei hanno passato il turno solo una volta su quattro agli ottavi di Champions League, uscendo contro Chelsea nel 2011/12 (3-1 c, 1-4 t dts), Real Madrid nel 2016/17 (1-3 t, 1-3 c) e Barcellona nel 2019/20.

Questa è l'ottava presenza complessiva del Napoli in Champions League, la sesta nelle ultime otto stagioni.

La stagione 2022/23 è stata quella di maggior successo in Coppa dei Campioni per il Napoli, che ha concluso il Gruppo A davanti a Liverpool, Ajax e Rangers e ha battuto l'Eintracht Francoforte agli ottavi (2-0 t, 3-0 c). Il Milan, però, ha interrotto la sua marcia vincendo un quarto di finale tutto italiano (0-1 t, 1-1 c).

La scorsa stagione, il Napoli ha superato per la prima volta una sfida a eliminazione diretta di Champions League al quarto tentativo.

Dopo il successo sul Braga alla prima giornata nel 2023/24, il Napoli ha perso 3-2 in casa col Real e poi ha conquistato quattro punti su sei contro l'Union Berlin (1-0 t, 1-1 c) prima della sconfitta in Spagna contro le Merengues. I partenopei hanno concluso il Gruppo C vincendo 2-0 in casa contro il Braga e suggellando il passaggio del turno.

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime 12 trasferte europee, perdendo quattro di cui tre nelle ultime cinque.

La scorsa stagione, i partenopei hanno vinto il loro terzo scudetto (il primo dal 1990) con 16 punti di vantaggio sul secondo posto.

Dopo aver vinto lo storico scudetto, Luciano Spalletti ha lasciato la panchina. Gli è subentrato Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, che è stato poi esonerato il 14 novembre. Al suo posto è tornato Mazzarri, che aveva allenato i partenopei dal 2009 al 2013, con un contratto fino al termine della stagione. Tuttavia Mazzarri è stato sostituito lunedì 19 febbraio da Calzona.

Il Napoli è uscito in tutti e sei i doppi confronti UEFA dopo aver pareggiato l'andata in casa. L'ultima risale al 2019/20 contro il Barcellona negli ottavi di Champions League. Quella è stata la terza sfida nella quale ha pareggiato 1-1 a Napoli all'andata; le altre sono state nel 2014/15: contro l'Athletic Club negli spareggi di Champions League (1-3 t) e contro il Dnipro in semifinale di Europa League (0-1 t).

Il bilancio del Napoli ai calci di rigore è V1 P2:

3-4 - Tolosa, primo turno Coppa UEFA 1986/87

4-3 - Sporting CP, primo turno Coppa UEFA 1989/90

3-5 - Spartak Moskva, secondo turno Coppa dei Campioni 1990/91

Collegamenti e curiosità

Hanno giocato in Italia:

Jo√£o Cancelo (Inter 2017/18 prestito, Juventus 2018/19)

Marcos Alonso (Fiorentina 2013‚Äď16)

Il bilancio di Cancelo contro il Napoli in Italia è stato V2 P2.

Alonso ha perso due partite su tre contro il Napoli con la Fiorentina, ma ha segnato un gol nell'1-1 in Serie A del 29 febbraio 2016: è stata la sua ultima rete in viola.

Hanno giocato in Spagna:

Math√≠as Olivera (Getafe 2017‚Äď22, Albacete 2018/19 prestito)

Stanislav Lobotka (Celta Vigo 2017‚Äď20)

André-Frank Zambo Anguissa (?Villarreal 2019/20 prestito)

Compagni di nazionale:

João Cancelo, João Félix e Mário Rui (Portogallo)

Ronald Ara√ļjo e Math√≠as Olivera (Uruguay)

Andreas Christensen e Jesper Lindstr√łm (Danimarca)

 

Gavi (infortunato) ha segnato il gol della vittoria per 1-0 della Spagna in casa della Norvegia di Leo √ėstig√•rd il 15 ottobre 2023, suggellando la qualificazione a UEFA EURO 2024.

Torres è stato tra i marcatori nel 3-1 tra la Spagna e la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia nella gara di qualificazione a EURO 2024 del 19 novembre 2023.

Con la maglia della Germania, ?lkay G√ľndo?an ha trasformato un rigore nel 5-2 contro l'Italia di Politano, Giacomo Raspadori e Giovanni Di Lorenzo in UEFA Nations League il 14 giugno 2022.

Torres ha segnato entrambi i gol contro l'Italia di Di Lorenzo nella semifinale di UEFA Nations League 2021 vinta 2-1 dalla Spagna a Milano.

Ultime notizie

Barcellona

Modifiche alle rose di UEFA Champions League

Entrate: Unai Hernández, Vitor Roque, Pau Víctor

Uscite: nessuno

Vitor Roque, approdato al Barcellona dai brasiliani dell'Atletico Paranaense, si è trasferito in Spagna a dicembre e ha esordito in Liga il 4 gennaio.

Il Barcellona è imbattuto da otto partite in tutte le competizioni (V5 P3), ovvero dalla sconfitta per 5-3 in casa in campionato contro il Villarreal (27 gennaio).

Venerdì hanno vinto 1-0 in casa contro il Maiorca grazie al gol di Lamine Yamal nel secondo tempo; a Raphinha era stato parato un rigore nel primo tempo.

Yamal ha preso parte a quattro gol nelle ultime quattro partite della Liga (tre gol e un assist), uno in pi√Ļ rispetto alle sue prime 24 presenze in campionato (un gol e due assist).

Quella vittoria è stata la 400esima presenza al Barcellona di Marc-André ter Stegen.

Dal pareggio a Napoli, la squadra di Xavi Hern√°ndez ha battuto in Liga il Getafe 4-0 in casa e pareggiato 0-0 in trasferta contro l'Athletic Club.

Raphinha e João Félix hanno segnato i primi due gol del Barça contro il Getafe, prima che Frenkie de Jong facesse il terzo ma il primo personale dal 27 agosto. Fermín López ha completato il poker nei minuti di recupero, il suo primo gol nella Liga dalla sua seconda presenza in campionato con il Barcellona il 26 settembre.

Con la doppietta nel 2-1 in casa del Celta Vigo il 17 febbraio, Robert Lewandowski ha raggiunto i 50 gol col Barcellona in 79 partite. √ą il terzo giocatore pi√Ļ veloce a raggiungere i 50 gol con il club in questo secolo, dopo Samuel Eto'o e Luis Su√°rez (entrambi dopo 68 partite).

La rete segnata nell'andata contro il Napoli, è stata la quarta consecutiva per Lewandowski. L'attaccante polacco è il capocannoniere del club in questa stagione con 18 gol in tutte le competizioni.

Il Barça ha conquistato 24 punti in questa stagione grazie ai gol segnati dopo il 76esimo minuto, il maggior numero di reti nella Liga in questa stagione.

Dopo aver perso ad Anversa alla sesta giornata, il Barcellona è rimasto imbattuto per cinque partite (V4 P1), fino alla sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid nella finale di Supercoppa spagnola del 14 gennaio. In semifinale aveva battuto l'Osasuna 2-0.

Il Barça ha vinto le due partite successive dopo aver perso contro il Real Madrid, ma poi ha subito due sconfitte consecutive: 4-2 ai quarti di Coppa del Re in casa dell'Athletic Club (24 gennaio) e 5-3 in casa contro il Villarreal in Liga (27 gennaio).

Dopo quest'ultimo risultato, Xavi Hernández ha annunciato che lascerà la panchina il 30 giugno. Il Barcellona è rimasto imbattuto dopo l'annuncio dell'allenatore (V5 P3).

Vitor Roque ha segnato il suo primo gol con la sua nuova squadra il 31 gennaio nell'1-0 contro l'Osasuna ed è andato a segno anche nella vittoria per 3-1 in casa dell'Alavés il 3 febbraio.

L'11 febbraio, i blaugrana hanno pareggiato 3-3 in casa contro il Granada, recuperando due volte da una situazione di svantaggio. A 16 anni e 213 giorni, Lamine Yamal √® diventato il giocatore pi√Ļ giovane a segnare una doppietta in Liga. Ha superato il record di un ex attaccante del Barcellona, Ansu Fati, autore di due gol a 17 anni e 94 giorni.

Yamal è stato anche il primo giocatore a segnare quattro gol in Liga prima del suo 17esimo compleanno.

Rafhinha è stato sostituito venerdì prima dell'intervallo per infortunio.

De Jong è uscito nel primo tempo della sfida in casa dell'Athletic Club, la sua 150esima partita in Liga, per una distorsione alla caviglia destra, e ha saltato la vittoria di venerdì.

Anche Pedri è uscito alla fine del primo tempo della sfida di Bilbao per un infortunio al bicipite femorale della gamba destra, e non ha giocato con il Maiorca.

Il 19 novembre, Gavi si è rotto il crociato anteriore del ginocchio destro e si è infortunato al menisco nella vittoria per 3-1 della Spagna contro la Georgia nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024.

Ferran Torres non gioca dal 31 gennaio, quando è uscito per un infortunio al bicipite femorale contro l'Osasuna.

Alejandro Balde non gioca dal 24 gennaio, quando si è rotto un tendine nella sconfitta di Coppa del Re contro l'Athletic Club.

Marcos Alonso, la cui ultima presenza risale alla quarta giornata, è fermo per un infortunio alla schiena.

Oltre a essere il secondo giocatore pi√Ļ giovane nella storia della Champions League, Yamal √® diventato il pi√Ļ giovane titolare nella competizione alla seconda giornata contro il Porto, all'et√† di 16 anni e 83 giorni. Il record precedente era di Celestine Babayaro, che aveva tre giorni in pi√Ļ quando ha giocato con l'Anderlecht contro la Steaua Bucure?ti a novembre 1994.

Il 22 ottobre, il giovane attaccante Marc Guiu √® entrato dalla panchina e ha festeggiato l'esordio in prima squadra con il gol dell'1-0 contro l'Athletic Club. All'et√† di 17 anni e 291 giorni, √® stato il pi√Ļ giovane esordiente del Barcellona in Liga a segnare nel 21¬į secolo.

Yamal ha segnato il primo gol del Barcellona nel 2-2 in casa del Granada dell'8 ottobre, diventando il pi√Ļ giovane marcatore nella storia della Liga a 16 anni e 87 giorni.

Yamal √® anche diventato il giocatore e il marcatore pi√Ļ giovane della Spagna, a 16 anni e 57 giorni, nel 7-1 contro la Georgia dell'8 settembre. √ą anche il marcatore pi√Ļ giovane a EURO e ha battuto il record di Gareth Bale (17 anni e 83 giorni).

 

  Napoli

Modifiche alla rosa di UEFA Champions League

Entrate: Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Hamed Traorè

Uscite: Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Alessandro Zanoli, Alessio Zerbin, Piotr Zieli?ski