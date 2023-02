Napoli-Eintracht, in palio c’è un tesoro: quanto vale il passaggio del turno

Ultimissime Calcio Napoli-Col campionato virtualmente ipotecato - ma tutt’altro che vinto considerando l’intero girone di ritorno - il Napoli, causa l’eliminazione precoce dalla Coppa Italia, si appresta a concentrarsi anche su un’altra competizione: la Champions League.

Napoli-Eintracht, il premio Champions in palio

In palio la gloria assoluta ma soprattutto una cascata di milioni. Già 65,4 quelli incassati dalla società per il traguardo finora raggiunto dagli azzurri e tutte le vittorie accumulate. Ma ora può arrivare un nuovo tesoro da 10 milioni di euro. E’ il premio in palio per Napoli o Eintracht per chi passerà il turno e volerà ai quarti di finale dopo la doppia sfida.