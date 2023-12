Napoli agli ottavi, De Laurentiis mantiene la promessa: premio alla squadra!

De Laurentiis mantiene la promessa con la squadra e i calciatori avranno il premio che il presidente aveva promesso in caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. A scriverlo è il Corriere della Sera:

"Il Napoli taglia il nastro degli ottavi di Champions, mette sotto il Braga (terzo del girone farà gli spareggi per l’Europa League), fa due gol e non ne subisce, solo un palo esterno mette brividi nella ripresa. Mazzarri si gode così il suo (primo) trionfo. Sorride, finalmente, dopo 28 giorni dal suo ritorno, il suo Napoli finalmente bada al sodo. Vittoria doveva essere e così è stato. Felici tutti, il presidente De Laurentiis incassa 12 milioni, i giocatori avranno, così come promesso, un premio.

Il cammino in Europa prosegue alla maniera di Walter, con una squadra a cui sta cercando di cambiare volto, che riesce a gestire le fasi, soffre e reagisce, colpisce e si libera dalla zavorra delle sconfitte in campionato contro Inter e Juventus, sbanca il Maradona dopo due mesi. Il gol del nigeriano è piuttosto casuale, ma è il segnale evidente della forza di volontà di chi ha appena conquistato la palma di calciatore più forte d’Africa. Il Pallone d’Oro (andata e ritorno da Marrakech, 18 ore di viaggio alla vigilia di Champions) ha timbrato il cartellino, proprio come aveva promesso prima di andare a conquistare il sogno di una vita. Senza fronzoli, il Napoli ha giocato per l’obiettivo".