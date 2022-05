Musso cambia agente, indizio per la sua cessione? Napoli interessato

Calciomercato Napoli - Juan Musso ha deciso di cambiare agente. Dopo una vita passata con Vicente Montes, suo storico rappresentante, il portiere argentino ha deciso di puntare su Alessandro Lucci e la sua World Soccer Agency. A riportarlo è Udinese Blog. La situazione del portiere dell'Atalanta, che piace tantissimo al Napoli per il ruolo di portiere per la prossima stagione, è decisamente in bilico.

Musso cambia agente, Napoli alla finestra

Il giocatore nelle scorse settimane è salito sul banco degli imputati per le tante indecisioni (più che errori veri e propri) che ha compiuto nel corso dell'anno. Nella prossima annata tornerà a Bergamo Marco Carnesecchi (e probabilmente Pierluigi Gollini) e non è detto che lui possa finire sul mercato, anche se i 20 milioni spesi difficilmente rientreranno.