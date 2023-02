Milan-Tottenham, le formazioni ufficiali: Leao titolare, Conte lancia Kulusevski

Notizie Calcio - Via agli ottavi di finale di Champions League. In campo stasera PSG-Bayern Monaco e Milan-Tottenham. Di seguito la formazione ufficiale per il match di San Siro:

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Théo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud.

A disp. Mirante, Nava, Calabria, Ballo-Touré, Rebic, Origi, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All. Pioli.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.

A disp. Austin, Whiteman, Sanchez, Richarlison, Danjuma, Pedro Porro, Tanganga, Lucas Moura, Davies, Devine. All. Conte.