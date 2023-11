Real Madrid-Napoli, allenamento di rifinitura per gli azzurri al Konami Training Center di Castel Volturno. La squadra guidata da Walter Mazzarri si è allenata sotto i colpi di un vento fortissimo e insolito che ha inevitabilmente condizionato la rifinitura. In questo video è possibile vedere uno zoom sul neo tecnico azzurro mentre lotta contro le intemperie e dialoga a bordo campo con la dirigenza azzurra. Clicca su play per guardare il video: