Liverpool-Napoli dove si vede in Tv e Streaming: inizio ore 21:00

Dove vedere Liverpool Napoli Champions? La squadra di Ancelotti riprende il suo nuovo cammino nel girone di Champions League, dove si ritroverà nuovamente contro il Liverpool calcio nel Girone E. Squadre che si sono affrontate più volte negli scorsi anni tra Champions League ed amichevoli di prestigio. La gara sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport.

27 novembre: fase a gironi, quinta giornata: Liverpool-Napoli alle ore 21:00

Liverpool Napoli tv. Dove si vede Liverpool-Napoli? La gara tra Liverpool e Napoli sarà visibile su Sky Sport, sul canale Sky Calcio e non in chiaro sui canali Mediaset. Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Liverpool-Napoli dove si vede? Dove guardare in streaming Liverpool-Napoli? La gara di Champions sarà visibile su Sky Go, Now Tv e sul digitale terrestre tramite l'abbonamento al pacchetto calcio di Sky Sport.

