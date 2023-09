Lindstrom ammette: "Ho seguito il sorteggio Champions, ma speravo di pescare un'altra squadra!"

Ieri Jesper Lindstrom ha rilasciato una lunga intervista al magazine danese Tipsbladet, in occasione del suo ritorno in Danimarca per rispondere alla convocazione della Nazionale. Nel corso dell'intervista, ha parlato della trattativa con il Napoli, dell'interessamento del Liverpool e del suo rapporto con la città partenopea.

Lindstrom sul sorteggio Champions

Adesso emergono nuove dichiarazioni di Lindstrom alla stampa danese. In particolare, Lindstrom ha raccontato come ha vissuto i sorteggi di Champions League, quando il Napoli è stato accoppiato con Real Madrid, Braga e Union Berlino.

"Speravo di affrontare una squadra danese!" - confessa Lindstrom riferendosi al Copenhagen - "Sarebbe stato divertente toranre in Danimarca e giocare contro il Copenhagen. C'era il 50% di possibilità che beccassimo loro oppure il Braga. Noi a Napoli ci siamo allenati fino a tardo pomeriggio, poi abbiamo guardato tutti insieme il sorteggio, è stato un peccato non pescare il Copenhagen". La stampa danese riferisce che anche Ostigard e Cajuste speravano di pescare il Copenhagen, ma alla fine non è andata così.