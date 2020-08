L'ex arbitro Russo: "Cakir ha grande esperienza. Concede molti rigori, già due al Napoli in Champions"

Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "L’arbitro Cakir è un arbitro molto esperto. Ha condotto tantissime partite Mondiali, Europei e Champions. Tante finali per lui. E’ uno che concede molti calci di rigore. Nelle tre partite di Champions arbitrare quest’anno ha fischiato quattro rigori, due al Napoli. E’ uno anche che usa molto i cartellini”.