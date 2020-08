Juventus-Lione 0-1, francesi avanti grazie al rigore di Depay [VIDEO]

Notizie Calcio - Juventus subito sotto nel punteggio contro il Lione. I bianconeri che devono recuperare l'1-0 subito in francia, ora sono costretti ad andare in gol almeno 3 volte per ribaltare il risultato.

Gli uomini di Sarri sono andati in svantaggio al '12 minuto del primo tempo a causa di un calcio di rigore provocato da Bentancur e poi trasformato con uno scavetto da Depay.

Da segnalare le vibranti proteste dei bianconeri per la decisione del direttore di gara. Nonostante il check del VAR, però, il rigore è stato confermato.