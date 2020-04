Gazzetta - Ipotesi Final Four o Final Eight per Champions ed Europa League? Dalla UEFA si apre alla possibilità

Notizie Calcio - Aleksander Ceferin, presidente della Uefa che nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente tedesca Zdf apre alla possibilità che i campionati nazionali e le coppe europee possano non riprendere. La Gazzetta dello Sport riporta alcune sue dichiarazioni:

“Esiste la possibilità di non tornare a giocare. Dipenderà dai governi. La situazione che stiamo vivendo è straordinaria e bisogna cercare di essere flessibili: non escludo, quindi, che i tornei internazionali possano disputarsi pure nello stesso giorno di quelli nazionali, magari alla stessa ora. Abbiamo in mente dei piani diversi per riprendere l’attività a maggio, giugno o luglio. C’è un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti della Uefa, delle Leghe e dei club, ma la decisione finale spetterà alle autorità governative nazionali: senza il loro “via libera” non potremmo mai ripartire. “Final Eight” e “Final Four” possono starci, possibilmente a porte chiuse e con le televisioni presenti per coprire gli eventi”