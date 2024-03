Il pensieroso Di Lorenzo ed il rientro nel gruppo azzurro: la rifinitura del Napoli pre-Barcellona | FOTOGALLERY CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Iniziata da 15 minuti la rifinitura degli uomini di Calzona in vista di Barcellona-Napoli, gara di ritorno e decisiva degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Guarda il video dell'allenamento del Napoli su CalcioNapoli24.

In allegato la fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Allenamento Napoli

Allenamento Napoli: dopo la fase di attivazione guidata con grande impeto da Sinatti che tiene alto il ritmo anche nella prima fase della rifinitura, gli azzurri sono poi passati come sempre a “divertirsi” e al tempo stesso provare a giocare ad un tocco nel torello prima dell’inizio della seduta agli ordini di Calzona sul campo 2.

In gruppo Cajuste e Rrahmani, mentre Cyril Ngonge ha lavorato inizialmente in gruppo con Sinatti, poi però ha continuato la seconda metà di allenamento a parte con lo staff SSC Napoli: personalizzato in campo per l’attaccante azzurro.