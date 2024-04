Il Napoli va in Champions League? 36 squadre, niente più gironi e due partite in più: la situazione

L'edizione 2024/25 della UEFA Champions League seguirà un nuovo format. Ecco cosa cambierà, cosa rimarrà invariato, cosa significa per i tifosi e come impatterà le altre competizioni UEFA per club.

Come cambierà il format della Champions League dal 2024/25?

Il cambiamento principale nelle riforme annunciate dal Comitato Esecutivo UEFA è l'abbandono dell'attuale sistema della fase a gironi. L'attuale fase a gironi della Champions League prevede 32 partecipanti divisi in otto gironi da quattro. Dalla stagione 2024/25, invece, 36 club parteciperanno alla fase campionato della Champions League (ex fase a gironi), dando a quattro squadre in più l'opportunità di giocare contro i più importanti club europei. Questi 36 club parteciperanno a un'unica lega in cui la classifica comprenderà tutte e 36 le squadre.

Secondo il nuovo formato, le squadre giocheranno otto partite in questa nuova fase a girone unico (ex fase a gironi). Non giocheranno più due volte contro tre avversari - in casa e in trasferta - ma affronteranno otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. Per determinare le otto diverse avversarie, le squadre saranno inizialmente classificate in quattro fasce. Ciascuna squadra sarà quindi sorteggiata per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia.

Ciò offre ai club l'opportunità di misurarsi contro un maggior numero di avversari e ai tifosi la prospettiva di vedere le squadre migliori affrontarsi più spesso e prima nella competizione. Inoltre, col nuovo format ci saranno partite più competitive per tutti i club.

Come verranno assegnati i quattro posti in più rispetto all'attuale fase a gironi?

La qualificazione alla Champions League continuerà a essere aperta e dipenderà dalla posizione finale di un club nel campionato nazionale nella stagione precedente, combinata con la posizione di ciascuna federazione nel ranking. La base della lista di accesso rimarrà la stessa della stagione in corso, e gli ulteriori quattro slot disponibili nel 2024/25 saranno assegnati come segue:

Slot 1: questo posto andrà alla squadra classificata al terzo posto nel campionato della federazione al quinto posto nella lista d'accesso determinata dal ranking UEFA coefficienti club per paese.

Slot 2: questo posto sarà assegnato alla vincitrice di un campionato nazionale, allargando da quattro a cinque il numero dei club che si qualificano attraverso il percorso Campioni delle qualificazioni alla competizione (composto da quattro turni di qualificazione).

Slot 3 e 4: questi posti saranno assegnati alle federazioni i cui club hanno ottenuto i risultati migliori nella stagione precedente (cioè il coefficiente club per Paese della stagione precedente che si basa sul numero totale di punti coefficienti club ottenuti da ogni squadra di una federazione diviso per il numero di club partecipanti di quella federazione). Queste due federazioni avranno diritto a un posto ciascuno nella fase campionato ('European Performance Spot') per il club classificato subito dopo le aventi diritto alla qualificazione automatica alla fase campionato.

Come si raggiunge la fase a eliminazione diretta? Sono previste modifiche al format?

I risultati di ogni partita decideranno la classifica generale del nuovo campionato, con tre punti per la vittoria e uno per il pareggio.

Le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere alla UEFA Europa League.

Il nuovo formato, con tutte le squadre classificate insieme in un'unica lega, comporta che tutte avranno qualcosa per cui lottare sino praticamente sino all'ultima giornata.

Nella fase a eliminazione diretta, le squadre classificatesi tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie nel sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta, il che significa che affronteranno una squadra classificata tra il 17° e il 24° giocando (in linea di principio) il ritorno in casa. Gli otto club che prevarranno negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, andranno agli ottavi di finale dove affronteranno le prime otto classificate, che a loro volta saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi.

Per rafforzare la sinergia tra la fase campionato e quella a eliminazione diretta, e per fornire maggiori stimoli sportivi durante la fase campionato, anche gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta saranno in parte determinati dalla classifica della fase di campionato, con un sorteggio che determinerà e stabilirà anche il percorso delle squadre per raggiungere la finale.

A partire dagli ottavi di finale, la competizione continuerà a seguire il suo attuale formato con turni a eliminazione diretta che porteranno alla finale che si giocherà come di consueto in campo neutro selezionato dalla UEFA.

Tutte le partite prima della finale continueranno a essere disputate in settimana, riconoscendo l'importanza del calendario nazionale delle partite in tutta Europa, mentre la finale continuerà a essere giocata di sabato.

Cambierà anche il formato dell'Europa League e della Europa Conference League dal 2024/25?

Sì. Cambiamenti di formato simili saranno applicati anche alla UEFA Europa League (otto partite e quindi otto diversi avversari nella fase campionato) e alla UEFA Europa Conference League, che si chiamerà UEFA Conference League a partire dal 2024/25 (sei partite e quindi sei diversi avversari nella fase campionato), con entrambe le competizioni che col nuovo format prevedono 36 squadre nella fase campionato.

Come sarà il calendario per il nuovo formato delle tre competizioni?

Le partite della fase campionato di Champions League ed Europa League si giocheranno da settembre a gennaio, mentre per l'Europa Conference League le partite saranno da settembre a dicembre. Le tre competizioni UEFA per club avranno una settimana in esclusiva per disputare la propria giornata, quindi in quella settimana non si giocheranno partite delle altre due competizioni.

Nelle settimane normali, le partite di Champions League si giocheranno il martedì e il mercoledì, mentre quelle di Europa League e Europa Conference League il giovedì. Nella settimana esclusiva di Champions League, le partite di Champions League si disputeranno il martedì, il mercoledì e il giovedì. Nella settimana esclusiva di Europa League, le partite si disputeranno il mercoledì e il giovedì. Nella settimana esclusiva di Europa Conference League, le partite di Europa Conference League si disputeranno il giovedì.

L'ultima giornata delle tre competizioni prevede che le partite si giocheranno tutte in contemporanea.

Che benefici avranno i tifosi da questo nuovo format della Champions League?

Col nuovo formato che prevede un girone unico, ci saranno ancora più squadre europee in ogni competizione. Di conseguenza i tifosi non solo potranno assistere a più partite di alto livello ma potranno vederle già nelle fasi iniziali del torneo.

Il nuovo formato introdurrà un migliore equilibrio competitivo tra tutte le squadre, con la possibilità per ciascuna di esse di giocare contro avversari di livello simile durante tutta la fase campionato.

Ogni partita conta. Il nuovo format del campionato farà sì che ogni risultato abbia il potenziale per cambiare drasticamente la posizione di una squadra fino all'ultima giornata di campionato inclusa. Vincere o perdere l'ultima partita della fase di campionato potrebbe fare la differenza tra una squadra che si qualifica automaticamente agli ottavi, che accede agli spareggi o che viene eliminata del tutto dalla competizione.

Quali squadre partecipano alla fase campionato a 36 squadre?

Venticinque squadre si qualificano automaticamente in virtù del piazzamento nel proprio campionato nazionale, mentre i vincitori della Champions League e della UEFA Europa League hanno il posto garantito nella fase campionato. Tuttavia sarebbe necessario un ribilanciamento nel caso in cui una delle due vincitrici fosse qualificata alla fase campionato di Champions League grazie al piazzamento nel proprio campionato.

Spiegazione integrale: ribilanciamento per vincitore della Champions League

Spiegazione integrale: ribilanciamento per vincitore della Europa League

Altri due posti sono riservati alle squadre che beneficiano degli European Performance Spots, mentre gli ultimi sette posti sono determinati dalle qualificazioni.

Questo elenco è provvisorio, basato esclusivamente sulle prestazioni sportive e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o di licenza. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.

*Gli European Performance Spots andranno alle federazioni i cui club hanno avuto il miglior rendimento nelle competizioni UEFA nelle precedenti stagioni (cioè il coefficiente per club della federazione per la stagione precedente, che si basa sul numero totale di punti ottenuti da ogni club di una federazione diviso per il numero di club partecipanti di quella federazione). Una spiegazione completa è consultabile a questo link.

**Nel caso in cui i vincitori della Champions League fossero già qualificati alla fase campionato, allora il club con il miglior coefficiente individuale tra tutti quelli aventi diritto del percorso campioni delle qualificazioni (ovvero i vincitori dei campionati delle federazioni dall'11° al 55° posto) accederebbe direttamente alla fase campionato invece di partecipare al turno per il quale si è qualificato attraverso il proprio campionato. Una spiegazione completa è consultabile a questo link.

***Nel caso in cui la vincitrice dell'Europa League fosse già qualificata alla fase campionato di Champions League attraverso il proprio campionato, allora il club col miglior coefficiente individuale tra tutte le squadre delle qualificazioni di Champions League (percorso campioni e percorso piazzate) andrebbe direttamente alla fase campionato. Tuttavia non è consentito scavalcare squadre più in alto nel ranking, quindi una squadra del percorso piazzate può andare alla fase campionato solo se la vincitrice del campionato della propria federazione si è già qualificata alla fase campionato di Champions League. In caso contrario, il posto per la fase campionato va al club con il coefficiente successivo più in alto all'interno del campionato in cui i vincitori si sono già qualificati.

Escludendo la giornata di campionato a cavallo di Pasqua e Pasquetta, e qualificando alla fase principale le squadre con il miglior ranking, le quattro fasce sarebbero così suddivise come riferito da Football Rankings.

Fascia 1

Manchester City (Inghilterra)

(Inghilterra) Bayern Monaco (Germania)

(Germania) Real Madrid (Spagna)

(Spagna) PSG (Francia)

(Francia) Liverpool (Inghilterra)

(Inghilterra) Inter (Italia)

(Italia) Roma (Italia) - European Performance Spots

(Italia) - European Performance Spots Borussia Dortmund (Germania)

(Germania) Barcellona (Spagna)

Fascia 2

Atletico Madrid (Spagna)

(Spagna) Bayer Leverkusen (Germania)

(Germania) Juventus (Italia)

(Italia) Benfica (Portogallo)

(Portogallo) Arsenal (Inghilterra)

(Inghilterra) Rangers Glasgow (Scozia)

(Scozia) Shakhtar Donetsk (Ucrana)

(Ucrana) Milan (Italia)

(Italia) Feyenoord (Olanda)

Fascia 3

Sporting CP (Portogallo)

(Portogallo) PSV Eindhoven (Olanda)

(Olanda) Tottenham (Inghilterra) - European Performance Spots

(Inghilterra) - European Performance Spots Slavia Praga (Cechia)

(Cechia) Copenhagen (Danimarca)

(Danimarca) Salisburgo (Austria)

(Austria) Fenerbahce (Turchia)

(Turchia) Galatasaray (Turchia)

(Turchia) Bodo Glimt (Norvegia)

Fascia 4