Il Barcellona attende il Napoli su Instagram: "Ci vediamo presto" | FOTO

Come gioca il Barcellona? Condizionato da ripetuti infortuni che gli hanno impedito di schierare il prediletto 4-3-3, Xavi ha dovuto apportare costanti modifiche tattiche alla ricerca di una squadra solida e creativa. Il modulo che emerge, in particolare nelle gare decisive, prevede una difesa a quattro ma con tre centrali, in modo che il laterale diventi un centrocampista aggiunto o un esterno in un 3-4-3, oppure (come si è visto nella vittoria casalinga contro il Porto) in un 2-3-5 con João Cancelo esterno e Pedri interno.