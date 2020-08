Gazzetta - Setien ha usato Messi da trequartista, contro il Napoli Griezmann è in ballottaggio con Ansu Fati

Napoli - Tutto ruota attorno a Leo Messi. Ma come far sì che l’astro argentino non finisca a cantare e portare la croce in una triste solitudine offensiva? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport:

“Setien deve cercare di costruire qualcosa che offensivamente possa supportare la magia di Messi. A disposizione ha Suarez, Griezmann, Fati e forse Dembélé. Ultimamente ha usato Messi in posizione più arretrata, dietro due punte. In ogni caso sembra certa la presenza di Suarez, Griezmann è in ballottaggio con Ansu Fati, Dembélé in settimana si è allenato coi compagni: vedremo se giocherà qualche minuto”