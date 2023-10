Garcia e Di Lorenzo puntano il Real Madrid, gli scatti della conferenza a Castel Volturno | FOTOGALLERY CN24

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto terapie, piscina e lavoro in campo. Gollini ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus ha svolto terapie e palestra.

Di seguito la fotogallery, realizzata da Ciro De Luca, di Rudi Garcia e Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa al Konami Training Center.